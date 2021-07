Luciano Huck assume ‘Domingão’ em setembro; veja outras mudanças

Os próximos meses serão marcados por mudanças na TV Globo. No dia 29 de agosto, Tiago Leifert vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do ‘Super Dança dos Famosos’. No dia 05 de setembro, Luciano Huck assumirá o ‘Domingão’, em um formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Huck estreará a temporada 2022 do ‘Domingão’ com novidades.

Luciano Huck assume o comando do ‘Domingão’ em setembro (foto: Reprodução/TV Globo)





No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil encerra o ‘Se Joga’ para se dedicar, em outubro, à apresentação de um novo game, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol.

Já a partir da semana seguinte, dia 04 de setembro, as tardes de sábado da emissora vão começar com humor e cinema: depois da ‘Sessão Comédia’, com ‘O Melhor da Escolinha’, vai ao ar a ‘Sessão de Sábado’, com filmes para toda a família. Na mesma data, mais uma estreia: o ‘Caldeirão’ virá com novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano.



