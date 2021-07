Luciano Szafir comenta recuperação da Covid-19: ‘agradecer’

Luciano Szafir utilizou o instagram nesta quinta-feira (29) para falar sobre o processo de recupeção após passar por complicações no quadro de Covid-19. O ator também aproveitou para agradecer o apoio de médicos e familiares.

“Estou em casa, no meu 4º dia, extremamente feliz. Estou fazendo meus exercícios, estou em recuperação e ela é lenta, é um dia de cada vez”, disse o ator, no início do vídeo. “Quero agradecer cada um de vocês, os pensamentos positivos. Agradecer principalmente a Deus, que me deu uma segunda chance. Agradecer minha família, que sofreu bastante nesse processo. Minha mulher, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Agradecer todos na linha de frente da Covid, que trabalham com tanto amor por todos nós”, declarou.