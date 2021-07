Luciano Szafir volta a se alimentar normalmente, mas não tem previsão de alta

Internado desde 22 de junho por complicações da Covid-19, Luciano Szafir segue apresentando melhora gradual e já se alimenta normalmente. A assessoria de imprensa do ator informou que “ele se encontra em progressão de fisioterapia motora e respiratória, ainda em ajustes medicamentosos”.

Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta. Szafir tem 52 anos e contraiu a Covid-19 pela segunda vez. Na primeira contaminação, ele teve um quadro leve. Porém, da segunda vez embolia pulmonar e também teve um sangramento no abdômen, que precisou ser tratado com uma cirurgia de emergência no último dia 7.