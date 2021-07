Ludmilla alerta fãs sobre golpe em aplicativo com seu nome: ‘Não sou eu’

Ludmilla utilizou seu perfil no Instagram para alertar os seguidores sobre um golpe que algum criminoso está aplicando através do WhatsApp. Através dos Stories, a cantora compartilhou o print de um número, com sua foto do perfil, e afirmou que não se trata

“Galera, esse número de celular está se passando por mim, mandando mensagem para várias pessoas. Não sou eu”, disse a funkeira.

Cabe ressaltar que o mesmo está acontecendo com o jornalista Dony de Nuccio, que também falou sobre o assunto nas redes sociais. “Todo santo dia recebo no mínimo 3 directs/dms de pessoas dizendo que ‘minhas fotos estão sendo usadas’, ‘estão tentando aplicar golpes’, que estão falando comigo em sites de relacionamento, WhatsApp, etc. […] Gente, pelo amor de Deus, vamos ser espertos. Eu nunca vou puxar papo com quem eu não conheço no WhatsApp, e nunca vou pedir dinheiro”, disparou o apresentador do SBT.

E continuou: “Eu não estou em qualquer site ou plataforma de relacionamento, carente, nem coisa do tipo. Eu não mudei de número de celular, eu não tenho outra conta de Instagram. Nunca caia nesse papinho mole para boi dormir!”.

Veja: