Luisa Mell abre o jogo e fala sobre lipo sem autorização e divórcio

Após desabafar sobre sua perda de peso por causa de traumas, a ativista Luisa Mell decidiu abrir o jogo e falar sobre as situações difíceis que tem vivenciado nos últimos meses. Em entrevista ao portal Na Telinha, Luísa falou falou sobre uma lipoaspiração feita sem seu consentimento e confirmou os boatos do seu divórcio com Gilberto Zaborowsky.

“Sofri uma violência médica e não consigo superar. Em dezembro do ano passado, meu dermatologista me falou sobre um laser novo. Ele disse: ‘você não gosta de colocar nada para não ficar artificial, este é perfeito para você. Faço aqui no consultório mesmo, mas chamo um anestesista por segurança'”, contou. Porém, ao acordar após o procedimento, Luísa foi informada que havia ‘ganhado’ uma lipoapiração. “Ele disse: ‘te dei de presente uma lipoaspiração nas axilas. Você tinha muita gordura, não dava’. Sim, ele fez uma cirurgia estética em mim sem minha autorização. Me senti violentada”, explicou.

Segundo a ativista, ela não gostaria de ter feito o procedimento, que a deixou com cicatrizes, além de uma queimadura no pescoço. “Comecei terapia, comecei tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil lidar com isto”, desabafou.