Luísa Mell choca seguidores ao revelar que está pesando 47kg

Nesta segunda-feira (19), ativista Luísa Mell fez um desabafo nas redes sociais. Ela revelou ter pedido bastante peso após ‘traumas recentes’ e disse estar pesando apenas 47kg. Durante a última semana, Luísa se mudou para novo apartamento após boatos de que seu relacionamento com Gilberto Zaborowsky teria chegado ao fim.

“Eu estou muito, muito magra. Estou pesando 47 quilos. Eu acabei de me pesar e tomei um susto”, relatou Luísa. Ela e o filho Enzo, de 6 anos, estão em um hotel vegano em Penedo, no Rio de Janeiro, para relaxar. Segundo a ativista, o estabelecimento só tem Wifi até as 22h para que os hóspedes durmam melhor.

“Sei que tem gente que engorda quando está triste, mas tem gente que emagrece, que é meu caso… É muito ruim, difícil. Agora, eu estou decidida e empenhada em me amar e me recuperar”, completou.