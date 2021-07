Luísa Sonza desabafa sobre pressão e críticas das redes sociais: ‘Isso me incomoda’

Luísa Sonza foi a convidada do episódio recente do programa de Rafa Kalimann, que foi disponibilizado no Globoplay nesta quarta-feira (7). Na gravação, a cantora desabafou sobre a pressão das redes sociais e citou as críticas que recebe dos haters.

Durante um quadro da atração, a artista falou das dificuldades de lidar com ataques e que sempre teve medo das pessoas não gostarem dela por quem ela realmente é. “Por trás de toda a internet, sempre tem um ser humano. A gente sente da mesma maneira que você, que pode estar estressado um dia e vai lá comentar alguma coisa que acha que a gente nunca vai ver, mas a gente vê”, disse a namorada de Vitão.

Na sequência, Sonza ainda falou sobre as supostas cirurgias plásticas que os sites de fofocas afirmam que ela fez. A loira destacou que essas informações falsas incomodam: “Às vezes, fico um pouco zangada porque tenho uma coisa um pouco especial, que é a galera gostar de inventar o ‘a mais’ do ‘a mais’ do ‘a mais’, sabe? A galera inventa muita cirurgia plástica para mim, e isso me incomoda”.

Veja: