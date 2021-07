Luísa Sonza surge de novo visual e anuncia data do lançamento de álbum

Após um mês afastada das redes sociais depois de sofrer ataques, Luísa Sonza retornou e com novidades. A cantora apareceu com um novo visual, com cabelos platinados e mais curtos, e anunciou a data de lançamento do álbum Doce 22 para o dia 18 de julho, seu aniversário.

“Nasci nesse dia. Não faria sentido lançar esse álbum depois dos 22, pelo menos na minha cabeça. Dia 18 é a data limite, não dá para esperar mais do que isso”, explicou ela no Twitter e no Instagram. “Estou ansiosa para mostrar tudo o que eu fiz”.

Após as publicações, na madrugada desta segunda-feira (15), o nome do novo álbum de Luísa e o termo “ela voltou” ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

No seu perfil, Luísa explicou mais sobre o novo projeto. “Talvez vocês não entendam nada desse álbum, talvez entendam ele todo errado. Ou talvez vocês finalmente possam me entender. Quero que as músicas desse álbum sejam sobre a minha vida, que sejam sobre nós. Quero que vocês sintam esse álbum como eu sinto. É isso, voltei”.

A decisão de se afastar das redes sociais por um tempo aconteceu depois dela ter sido atacada por internautas que a responsabilizavam pela morte do filho de Whindersson Nunes, ex-marido dela.