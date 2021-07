Luisa Sonza surge em clima quente com Vitão em novo clipe, veja vídeo

Ao longo da semana, Luisa Sonza vem revelando detalhes de seu novo disco. Nesta quarta-feira, não foi diferente. A cantora postou imagens de seu novo clipe, “Mulher do ano”. Nele, ela aparece em clima quente com o namorado, o cantor Vitão. Os dois trocam “amassos” dentro de um carro antigo, cercado por fãs, sem se importar com o que acontece do lado de fora.