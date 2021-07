Luísa Sonza reaparece após uma temporada afastada das redes e já promete mais um sucesso, o segundo álbum da sua carreira: “Doce 22”. A cantora agitou a internet com as fotos para o lançamento e mais uma vez surpreendeu e muitos os seus seguidores.

Para anunciar “Anaconda”, Luísa postou um clique bastante corajoso com uma cobra em seu rosto. O single faz parte do novo álbum e é um feat com a cantora americana Mariah Angeliq.