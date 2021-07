Luiz Fernando Guimarães e o marido, o empresário do ramo hoteleiro Adriano Medeiros, viajaram de férias para Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco. Mas eles não foram sozinhos. Os dois levaram Dante e Olívia, os filhos que eles adotaram no ano passado. Essa é a primeira viagem de férias da família.

O casal cria os filhos no sítio que tem em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, onde vivem também com 16 cachorros. Luiz Fernando e Adriano estão juntos há mais de 20 anos.