Luiza Brunet fala sobre possível gravidez da filha; entenda o caso

Após rumores da primeira gravidez da filha, a ex-modelo Luiza Brunet comentou sobre o assunto nesta segunda-feira (19). Em conversa com a Revista Quem, ela negou o boato. E acrescentou:”Acho que isso não procede. Senão, a Yasmin teria me falado. Falei com ela já hoje e falei com ela ontem à noite também. Então, acho que essas notícias não são verídicas, não”.

[[saiba mais]]