Luna conhecerá Helena: confira o que mais vai rolar em ‘Salve-se Quem Puder’ nesta semana

Nos capítulos dessa semana (de 5 a 10 de julho) de ‘Salve-se Quem Puder’, Kyra vai se mostrar confusa em relação a Alan e Rafael, Renzo desconfiará de Alexia e Luna conhecerá Helena. Confira o resumo completo da novela das 19h:

Segunda (5) – Capítulo 91

Mário afirma a Marlene que precisa esquecer Helena. Bel pede ajuda a Gabi para chamar a atenção de Alejandro. Rafael promete a Alexia que não contará a Renzo que Kyra está viva. Alan resolve terminar seu namoro com Kyra, depois que ela confessa que ainda ama Rafael. Os filhos de Alan notam a tristeza do pai. Zezinho entrega um ponto eletrônico e uma caneta com a câmera para Alexia usar no encontro com Renzo. Renzo desconfia de Alexia. Ermelinda estranha ao saber que um empresário procurou por ela no sitio em Judas do Norte.

Terça (6) – Capítulo 92

Júlia celebra a recuperação de Téo, que voltou a andar sem muletas. A Consulesa deixa claro para Nanico e Ermelinda que não pode haver envolvimento entre eles. Hugo conversa com Dominique sobre a possibilidade de Helena descobrir que Luna e Fiona são as mesmas pessoas. Aurora alerta Renzo para uma possível armadilha de Alexia. Alexia aconselha Kyra a contar toda a verdade sobre o Programa de Proteção para Rafael. Hugo conta a Helena que Luna está viva, mas percebe que a mulher já sabia. Emocionada, Luna conta para Alexia, Kyra, Ermelinda, Zezinho e Alejandro como foi o reencontro com Helena e que a empresária a reconheceu como sua filha. Hugo se oferece para proteger Luna para armar contra Helena.

Quarta (7) – Capítulo 93

Hugo se vangloria por ter conseguido enganar Helena. Júlia convoca Alan a se arrumar e sair com ela para se distrair. Alejandro teme perder Luna para Téo, caso a fisioterapeuta resolva se mudar para a casa de Helena. Hugo combina com Dominique de ameaçar Luna para ela falar sobre as outras duas testemunhas. Zezinho orienta Alexia através do ponto eletrônico para ela conseguir gravar a confissão de Renzo. Aurora aconselha Renzo a não abrir todas as informações para Alexia no jantar. Alexia deixa o ponto eletrônico cair sobre a mesa, na frente de Renzo. Kyra conta a Rafael sobre o crime que ela testemunhou em Cancun com Alexia e Luna e diz que Renzo tentou matá-las.

Quinta (8) – Capítulo 94

Kyra tenta convencer Rafael de que ela está falando a verdade. Renzo beija Josimara e diz pra ela que sabe que ela é Alexia. Rafael declara seu amor por Kyra e a beija. Rafael fica impactado quando Kyra revela que está dividida entre ele e Alan. Renzo se oferece para ajudar Alexia a colocar a quadrilha de Dominique na cadeia em troca de seu perdão. Ermelinda e Luna se emocionam na despedida da filha de Helena para a casa da mãe. Renzo avisa a Aurora que reunirá provas para colocar Dominique e a quadrilha da tia na cadeia. Zezinho previne Alexia para não acreditar em Renzo. Helena conta a Téo sobre Luna, e revela ao enteado que a fisioterapeuta foi salva por ele no furacão. Téo descobre que Luna é Fiona.

Sexta (9) – Capítulo 95

Luna conta a Téo que foi obrigada por Úrsula a dizer que se aproximou dele por interesse, e revela ao ex-namorado que se envolveu com Alejandro. Helena diz a Luna que elas irão para um lugar seguro no exterior, e Hugo se enfurece. Luna se preocupa com Mário, e Helena diz à filha que dará um jeito de levá-lo para junto delas. Téo decide viajar com Helena e Luna. Hugo pede a Dominique uma arma para matar Luna. Renzo diz a Alexia e a Zezinho que tem um plano para descobrir quem são as pessoas que fazem parte da quadrilha de Dominique. Hugo aproveita que Helena e Téo saíram para ficar sozinho em casa com Luna. Queen e Mosquito não gostam de saber que Kyra pesiu demissão. Renzo diz a Dominique que deseja se envolver nos negócios. Hugo dopa Luna.

Sábado (10) – Capítulo 96