Luto! Aos 57 anos, morre narrador que fez sucesso na Rádio Jovem Pan de São Paulo

Santos, SP, 18 (AFI) – O domingo começa triste para a imprensa esportiva. Morreu na manhã deste domingo o narrador Douglas Porto, que durante muito tempo fez sucesso na Rádio Jovem Pan de São Paulo (AM 620). Douglas Porto teve um AVC, seguido de uma parada cardíaca.

Nascido no dia 31 de agosto de 1963 e prestes a completar 58 anos, Douglas Porto começou suas atividades no rádio de sua cidade natal, em Santa Cruz do Rio Pardo. Depois de um período no rádio esportivo de Marília, Douglas Porto foi para Santos, nos anos 1980, tendo se destacado nas Rádios Atlântica e Cultura, além de ter narrado jogos na Rádio Guarujá.

DOUGLAS PORTO CHEGOU À RÁDIO JOVEM PAN EM 1996

Seu sucesso em Santos abriu as portas para que Douglas Porto fosse trabalhar na Rádio Jovem Pan, onde chegou em 1996, tendo ficado até 2013.

Atualmente Douglas Porto vinha fazendo trabalhando em emissoras de rádio e de televisão, tanto linear, como web, e televisão na Baixada Santista

O corpo de Douglas Porto está sendo velado na Santa Casa de Santos, com o enterro ocorrendo às 13:00 horas deste domingo.

Douglas Porto em seus tempos de Rádio Jovem Pan

ACEISP LAMENTA MORTE DE DOUGLAS

A ACEISP (Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo), por seu presidente Sérgio Carvalho, lamentou a morte do ex-narrador da Jovem Pan:-

“Notícia triste, mais um amigo que se vai. A imprensa esportiva perde mais um grande profissional”, declarou Sérgio Carvalho em nome da crônica esportiva do Estado de São Paulo.