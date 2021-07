MA: Governo oferece curso de tecnologia para professores

Professores da rede de ensino estadual de todo o estado do Maranhão podem realizar a inscrição no curso “Inovação corporativa aplicada a sistemas educacionais: como trazer a cultura da Google para a sua escola”.

Os profissionais poderão se inscrever até o dia 7 de agosto de 2021. O curso será ministrado pelos professores Leandro Franco, que também é superintendente de Inovação da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Hermano Reis, líder do Eixo de Startups no Programa Inova Maranhão.

As inscrições devem ser realizadas através do site da Escola de Governo do Maranhão (EGMA), clique aqui para realizar sua inscrição. Ao término do curso, os alunos terão direito ao certificado de 40 horas emitido pela EGMA.

O curso é voltado aos docentes das redes estadual e municipais de todo o Maranhão.

As aulas acontecerão de maneira remota, por videoconferência, na plataforma de aprendizagem EGMA Virtual, em dois módulos; são eles:

Módulo 1: será apresentado por Leandro Franco, das 14h às 16h;

Módulo 2: será ministrado pelo professor Hermano Reis, das 16h às 18h.

Ao longo do curso, os alunos terão acesso às principais tendências em técnicas de inovação em várias organizações como empresas, startups e setor público.

As aulas do curso permitirá que os alunos experimentem ferramentas que os auxiliarão na fundamentação de um planejamento estratégico e um plano de ações.

Ou seja, através dele espera-se que os professores possam responder a diferentes demandas, comportamentos e desafios, não só de seus alunos, como também da sociedade.

Conteúdo programático

Veja abaixo quais serão os assuntos abordados no curso.

Módulo I – (20h)

Você Pode Gostar Também:

Instrutor: Prof. Leandro Franco

Data: 02 a 07 de agosto

Horário: 14h às 16h

Conteúdo Programático:

Uma abordagem política, sociológica e econômica sobre a Era do Conhecimento; Ciência, tecnologia e inovação na era da informação; Impactos sócio econômicos da pandemia;

Cultura da inovação; Open Innovation; Spin offs; Cultura Organizacional; organizacionais exponenciais;

Pesquisa de mercado; Gamificação; Design Thinking; planejamento de projetos (backward planning, gannt, scrum, trello, clickup); Gestão4.0; liderança; Miro; Kanban e Scrum; Trello.

Módulo II – (20h)

Instrutor: Prof. Hermano Reis

Data: 02 a 07 de agosto

Horário: 16h às 18h

Conteúdo Programático:

Pré-requisitos para aprovar projetos dentro da instituição/dinâmica de poderes;

inovação corporativa, startups, modelo de negócios, monetização, Pesquisa neutra e validação; ideação; prototipação MVP e testes;

Educação inovadora, metodologias ativas, professor-mentor, técnicas de facilitação (dinâmicas, ferramentas, hacks);

Laboratórios de Inovação em Governos; Governo Digital; Inovação no Maranhão.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Polícia procura foragidos da Justiça que solicitaram Auxílio Emergencial.