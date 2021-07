Madureira 1 x 0 Bangu – Tricolor Suburbano vence e assume a liderança

Rio de Janeiro, RJ, 4 (AFI) – No clássico surbubano, envolvendo Madureira e Bangu, o time da casa levou a melhor. Jogando na tarde deste domingo, no antigo Conselheiro Galvão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A7, o Madura venceu por 1 a 0, o Alvirrubro.

O único gol aconteceu ainda no primeiro tempo com Pedro Cavalini. Com o triunfo, o Madureira assume a liderança do grupo totalizando nove pontos. Com o réves, o Bangu continua sem vencer na competição e com isso é o lanterna com dois pontos na tabela.

NA FRENTE

O jogo começou a mil por hora com as duas equipes criando situações de gols. Nos dois primeiros lances, um para cada lado, mas arbitragem bem postada assinalou impedimento. Aos vinte minutos, quase aconteceu a inauguração do marcador. Na entrada da área, Sampaio cobrou falta e a bola tirou tinta da trave. O número um do Alvirrubro, só ficou olhando a bola sair. Melhor no jogo, o Tricolor Suburbano perdeu ótima chance de fazer com Rafinha, este livre tocou pra fora rasteiro.

Aos 30, no vacilo da zaga do Madura, o Bangu perdeu uma chance de ouro com Rafinha. Um minuto após, o time da casa aproveitou o cochilo da zaga no levantamento feito pra a área. Cavalini, apareceu de surpresa e meteu a cabeça sem chances para o arqueiro Paulo Henrique. Na sequência, os visitantes acertou o travessão com Rochinha que tentou cruzar. A vitória parcial do Madura foi justo por aquilo que fez ao jogar nos erros do adversário, tanto que o gol saiu na falha do sistema defensivo do Bangu.

LÍDER

Na volta pro segundo tempo o jogo caiu de produção, mas foram criadas algumas situações de gols. No contra-ataque, aos oito minutos, o Madureira perdeu grande oportunidade para ampliar o marcador com Sampaio que na cara do gol chutou pra fora. Ao seu lado tinha dois companheiros livres, mas preferiu arriscar. Dois minutos depois, na tentativa de cortar a trajetória da bola, a zaga do Bangu quase fez contra. Aos treze minutos, o goleiro Lucão fez um verdadeiro milagre ao evitar o gol de empate. De mão trocada mandou a bola para escanteio. O chute foi dentro da pequena área através de Daniel.

Aos trinta e cinco minutos, o arqueiro do Tricolor Suburbano voltou a trabalhar ao defender um tirambaço de fora da área de Santarém. A bola tinha direção do gol. Lucão, mandou para escanteio. Aos 43, Índio roubou a bola do zagueiro Viníciuis, mas precipitou no lance perdendo chance de fazer e matar o jogo ao tocar a bola pra fora. Já nos acréscimos, os visitantes por pouco não deixou tudo igual com Santarém que dentro da pequena área tocou de bicicleta e a bola ganhou a linha de fundo. Final, 1 a 0, Madureira líder do Grupo.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela sexta rodada. Ás 15h, o Bangu recebe no estádio Moça Bonita, a Portuguesa de Desportos. Ás 16h, o Madureira visita o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP.