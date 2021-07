Madureira-RJ 1 x 0 Santo André-SP – Tricolor Suburbano vence e se isola na liderança

Madureira, RJ, 17 (AFI) – Na tarde deste sábado (17), Madureira e Santo André entraram em campo em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, com gol marcado por Pimpão.

Com o resultado, o Madureira vai a 13 pontos e fica isolado na liderança do grupo. O Santo André com a derrota fica com 10 pontos somados, mas ainda permanece na zona de classificação.

O JOGO

O gramado do estádio Conselheiro Galvão não colaborou para uma boa apresentação das equipes. Sem muitas chances claras de gol, o marcador só foi sair do zero aos 38 minutos da segunda etapa.

Após uma bomba de fora da área e a bola explodir no travessão, Jhonatam Pimpão apareceu no rebote para cabecear e garantir a vitória para o Madureira.

Já no final da partida, depois de acertar a mão no rosto do adversário, Leonardo Santos recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso do jogo, deixando o Santo André com um a menos.

MELHORES MOMENTOS

PRÓXIMA RODADA

Na próxima rodada, Madureira e Santo André voltam a se enfrentar, no sábado (24), às 15h no estádio Distrital do Inamar.