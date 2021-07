Madureira-RJ 1 x 2 São Bento-SP – Finalmente a primeira vitória na Série D

Madureira, RJ, 31 (AFI) – De virada, o São Bento conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste sábado (31) ao ganhar do Madureira, por 2 a 1, no Estádio Aniceto Moscoso, pela nona rodada do Grupo A7.

O resultado tirou o São Bento da zona de rebaixamento e o colocou em sétimo lugar, com oito pontos. A diferença para o Madureira, que está no G4, é de apenas cinco pontos.

EQUILÍBRIO

O primeiro tempo no Aniceto Moscoso foi marcado por muita disputa entre os dois times e poucas chances. O São Bento chegou a reclamar de um pênalti não marcado e o Madureira quase abriu o placar com uma bola na trave de Índio.

Aos poucos, o Madureira foi tomando conta da posse de bola e chegou mais duas vezes com perigo antes do intervalo. Eduardo Viana exigiu boa defesa de Cléber Alves e a finalização de Índio passou raspando o travessão.

OS GOLS

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Judson perdeu boa chance de colocar o São Bento na frente do placar ao finalizar por cima. No lance seguinte, Sampaio mostrou oportunismo e marcou para o Madureira.

O empate do São Bento veio aos 17. Kayan dominou na entrada da área e acertou o ângulo de Lucão. A virada quase veio em finalização de Anderson Cavalo. O Madureira sentiu o gol e passou a dar muitos espaços para o time paulista.

Aos 38 minutos, Ayrton escapou em velocidade e tocou para Kadu. Com o gol aberto, o camisa 8 escorregou, mas conseguiu colocar o São Bento na frente do placar. Depois disso, o time paulista só administrou a posse da bola.

PRÓXIMOS JOGOS

O São Bento busca a reabilitação no próximo sábado, contra a Portuguesa, às 16 horas, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. No domingo, o Madureira enfrenta o Bangu, às 15 horas, em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. As partidas são válidas pela décima rodada.