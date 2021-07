Mãe de Deolane Bezerra surpreende e revela que não gostava de MC Kevin no início

A mãe de Deolane Bezerra fez uma rara aparição nas redes sociais da filha nesta quarta-feira (7), e surpreendeu ao dar detalhes da relação com ex-genro, MC Kevin. Durante o relato, a matriarca revelou que, no início do namoro da filha, não tinha uma boa relação com o cantor.



“Sinceramente, no começo, não [gostava dele]”, disparou. Na sequência, ela admitiu que passou a gostar conforme foi convivendo com o rapaz: “Depois que eu passei a conviver com ele, vi o coração enorme que tinha”.

Na oportunidade, a advogada aproveitou para ressaltar a importância de não julgar as pessoas sem o conhecimento prévio. “Estão vendo? Nunca julguem o livro pela capa”, completou.