Mãe de Ludmilla detona Samantha Schmütz após caso de Mônica Martelli; entenda

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre as críticas que a filha vem recebendo nas redes sociais. Na ocasião, ela citou Samantha Schmürz ao falar sobre o caso da festa de Marina Ruy Barbosa, que contou com a presença de Mônica Martelli, amiga da humorista.

“Como hoje estou na sessão do desabafo, porque é cada coisa que vai me corroendo por dentro, eu queria mandar um recado para a Samantha”, começou ela.

Em seguida, destacou: “Samantha, e a festa que rolou, da Marina. Marina, olha, não é nada com você não. O meu único problema com a Marina é que ela não me convidou para a festa, mas agora e você, Samantha? Não vai se pronunciar? Não vai falar nada? Não vai mandar ninguém parar de seguir? Ah, é seletivo né, o problema é com a Ludmilla. Trabalhar não pode, de jeito nenhum, só a Ludmilla. Queria saber de você, o que você achou, disso tudo, porque tinha até amiga sua na festa”.

A empresária ainda criticou a forma como a atriz reprovou a atitude de Ludmilla após a realização de um evento no Copacabana Palace, para 500 convidados. “Essa seletividade é o que me deixa indignada, é só sobre isso, sobre mais nada. Festa que a Marina fez, ok, ela pode né? (…). Achei um vídeo, da Samantha, ela só a Ludmilla ter pedido desculpa. Por que você não disse antes? Para a Ludmilla você teve dedo pra caramba, usou até os dos pés, mas para amiga não tem dedo?”.

Cabe ressaltar que, horas antes, Schmütz havia se revoltado após ter sido cobrada para se posicionar sobre a presença de Martelli na festa de Marina. “Gente, esquece a Mônica. Ela já pediu desculpa, já foi. Não vou ficar aqui apontando dedo. Não vou ter nem dedo porque é tanta gente fazendo m****! Vocês estão satisfeitos agora? Vai lá perturbar ela, eu hein”, disse em entrevista à Carta Capital.

