Mãe de Medina ignora surfista em Tóquio, mas quer a caçula nas Olimpíadas 2024

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, ignorou totalmente a ida do surfista às Olimpíadas de Tóquio, onde acabou não conquistando nenhuma medalha. Apesar de não ter acompanhado a trajetória do filho na estreia do surf como modalidade olímpica, Simone afirmou que quer ver a filha caçula, Sofia, nos jogos de Paris, em 2024.

O sonho foi descoberto após comentário de uma seguidora no Instagram de Simone. “Próxima Olimpíada queremos ver a Sophia”, escreveu a fã. Simone respondeu com entusiasmo: “E veremos, em nome de Jesus”.

Assim como a mãe, Sophia não comemorou a passagem do irmão nas Olimpíadas de Tóquio. Ela, Simone e Charles Saldanha, padrasto e ex-treinador do surfista, romperam relações com Gabriel há meses. Apenas o irmão Felipe continua mantendo relações com o surfista.

Um dos motivos apontados seria o casamento do surfista com Yasmin Brunet, acusada pela matriarca de ter afastado a família.

Quem é Sophia Medina

A irmã mais nova de Gabriel Medina tem 16 anos e cresceu em uma casa cheia de surfistas. Começou no esporte com apenas 6 anos e aos 9 já mostrava bastante talento. Atualmente, a atleta é bicampeã paulista de surf e treina para entrar no circuito mundial do esporte.