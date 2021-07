Mãe de Medina não crê em gravidez de Yasmin e diz ‘morrer de preguiça’ do assunto ‘netos’

O boato de Yasmin Brunet estaria grávida de Gabriel Medina e por isso a insistência do surfista para levá-la às Olimpíadas segue dando o que fazer. A mãe da modelo, Luísa Brunet já disse que se a filha estivesse grávida, contaria para ela e agora foi a vez da mãe de Medina, Simone, falar sobre o assunto.

A sogra de Yasmin, que não tem uma bola relação com a modelo, afirmou não acreditar na gravidez, mas aproveitou para alfinetar a modelo. “Não teria cabimento fazer todo esse auê para pegar um voo tão longo no comecinho da gravidez”, disse Simone à ‘Veja’, que complementou “morrer de preguiça” do assunto ter netos (e acredita que Yasmin não esteja realmente grávida): “Quem tem filho corre esse risco”.