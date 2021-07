Mãe de primeira viagem: atriz Maria Flor exibe barriguinha de grávida

À espera do primeiro filho, a atriz Maria Flor, de 37 anos, exibiu pela primeira vez a barriguinha de grávida. Nesta quinta-feira (15) ela postou uma sequência de fotos no Instagram onde aparece só de calcinha e contempla as mudanças do corpo nos três meses de gestação.

“Há vida!”, escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, amigos e fãs desejaram felicitações. A jornalista Andreia Sadi, que recentemente deu a luz aos gêmeos Pedro e João, comentou: “Tão feliz por vocês!!”. Alexandre Nero, Miá Mello e Fernanda Lima também deixaram mensagens de carinho.

Gravidez

A gestação da atriz foi divulgada no início de julho. Ela estava escalada para o elenco da próxima novela das nove, ‘Um Lugar ao Sol’. Flor viveria uma manicure que sofre violência doméstica, mas deixou a trama por causa da gravidez.

A atriz espera um menino, fruto do casamento com Emanuel Aragão. O casal pediu a ajuda dos seguidores para a escolha do nome da criança.