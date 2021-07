Magalu abre matrículas para curso de tecnologia

Ao todo, serão duas turmas de 105 mulheres que poderão escolher entre a linguagem Node.js ou a ferramenta Google Cloud. As aulas serão online, duram 5 semanas e acontecem de segunda a sábado, com mais de 100 horas de conteúdo.

Após a conclusão do curso, as alunas recebem certificado, além de mentoria e treinamento para participar de processos seletivos. As inscrições vão até o dia 25 de julho pelo site da empresa.