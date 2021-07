Maiara revela o que motivou demissão de Bil Araújo quando ele era seu segurança

Maiara surpreendeu ao revelar o motivo que gerou a demissão de Arcrebiano, o Bil Araújo do BBB 2021, quando ele ocupava o cargo de segurança da dupla sertaneja. Através dos Stories do Instagram de Marília Mendonça, a cantora contou que o ex-brother perdeu o emprego após um namoro com Maraisa.

“Foi você que mandou Bil embora?”, quis saber a loira. “Foi, ué”, confirmou a artista. Na sequência, ela explicou, bem-humorada, o que aconteceu: “O segurança era bonito demais, chamava mais atenção do que nós nos aeroportos. Essa conta não fechava! Ter que contratar um segurança para o segurança”.

O ex-BBB entrou na brincadeira e soltou: “Fiquei desempregado e tudo. Olha como as coisas são, mas eu não guardo rancor”.