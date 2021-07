Mais de 26 mil vagas: 130 concursos estão com inscrições abertas nesta segunda (26)

Exército Brasileiro 31/08/2021 22 R$ 8245 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Marinha do Brasil 31/07/2021 26 R$ 9.070,60 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Fernandópolis (SP) 31/07/2021 8 R$ 15.765,67 médio e superior Fernandópolis São Paulo Edital Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas – CE) 31/07/2021 23 R$ 2.266,00 médio e superior Ceará Edital Câmara de Campos do Jordão (SP) 30/08/2021 9 R$ 4.442,99 fundamental, médio e superior Campos do Jordão São Paulo Edital Exército Brasileiro (Comando da 5ª Região Militar) 30/07/2021 R$ 4.666,00 fundamental, médio e técnico Várias cidades Vários estados Edital Fundação Ezequiel Dias (Funed) 30/07/2021 31 R$ 3.464,43 médio, técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Fundação Ezequiel Dias (Funed) 30/07/2021 31 R$ 3.464,43 médio, técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura de Bela Vista da Caroba (PR) 30/07/2021 4 R$ 2.952,78 médio e superior Bela Vista da Caroba Paraná Edital Prefeitura de Guarani (MG) 30/07/2021 6 R$ 1.550,00 fundamental e médio Guarani Minas Gerais Edital Prefeitura de Sengés (PR) 30/07/2021 18 R$ 3.894,64 fundamental, médio e superior Sengés Paraná Edital Prefeitura de Uruana (GO) 30/07/2021 52 R$ 1.550,00 fundamental e médio Uruana Goiás Edital Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) 29/07/2021 20 R$ 7.068 médio e superior Várias cidades Ceará Edital Exército Brasileiro (Comando da 7ª Região Militar) 29/07/2021 fundamental, técnico e superior Várias cidades Vários estados Edital Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) 29/07/2021 326 R$ 2.200,00 médio e superior Paraíba Edital Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) 29/07/2021 56 R$ 3.130,85 superior Várias cidades Amazonas Edital Prefeitura de Amaturá (AM) 29/07/2021 5 R$ 50.000,00 superior Amaturá Amazonas Edital Prefeitura de Centenário (RS) 29/07/2021 2 R$ 1.834,60 fundamental Centenário Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Heitoraí (GO) 29/07/2021 40 R$ 1.400,00 fundamental e médio Heitoraí Goiás Edital Prefeitura de Itanhandu (MG) 29/07/2021 17 R$ 1.910,20 médio e superior Itanhandu Minas Gerais Edital Prefeitura de Petrolina de Goiás (GO) 29/07/2021 23 R$ 2.200,00 fundamental e superior Petrolina de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Votorantim (SP) 29/07/2021 17 R$ 5.584,87 médio e superior Votorantim São Paulo Edital Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 29/07/2021 20 R$ 5.795,60 superior Campinas São Paulo Edital Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 29/07/2021 104 R$ 12.977,44 superior Várias cidades Paraná Edital Banco do Brasil 28/07/2021 4480 R$ 3022,37 médio Várias cidades Vários estados Edital Escola Superior de Cruzeiro Prefeito Hamilton Vieira Mendes (SP) 28/07/2021 2 R$ 36,85 hora/aula superior Cruzeiro São Paulo Edital Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) 28/07/2021 15 R$ 5.801,50 superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Instituto de Terras de Mato Grosso 28/07/2021 79 R$ 8.019,80 médio e superior Cuiabá Mato Grosso Edital Prefeitura de Arroio Grande (RS) 28/07/2021 19 R$ 6.819,30 médio e superior Arroio Grande Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Embu das Artes (SP) 28/07/2021 44 R$ 17.415,13 superior Embu das Artes São Paulo Edital Prefeitura de Getúlio Vargas (RS) 28/07/2021 4 R$ 1.550,50 médio Getúlio Vargas Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Uruçuí (PI) 28/07/2021 13 R$ 2.200,00 fundamental e médio Uruçuí Piauí Edital Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (Rio Saúde) 27/07/2021 75 R$ 4.411,65 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Polícia Civil de Sergipe 27/07/2021 60 R$ 4.500,00 superior Sergipe Edital Polícia Militar do Piauí 27/07/2021 690 R$ 6.170,09 médio e superior Piauí Piauí Edital Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) 27/07/2021 32 R$ 7051,94 superior Várias cidades Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Alegre (ES) 27/07/2021 24 R$ 2.229,47 médio e superior Alegre Espírito Santo Edital Prefeitura de Goiatuba (GO) 27/07/2021 8 R$ 18.000,00 médio, técnico e superior Goiatuba Goiás Edital Prefeitura de Jucurutu (RN) 27/07/2021 19 R$ 2.738,23 superior Jucurutu Rio Grande do Norte Edital Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) 27/07/2021 9 R$ 4.180,66 superior Rondonópolis Mato Grosso Edital Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (MT) 26/07/2021 11 R$ 7.179,01 superior Cuiabá Mato Grosso Edital Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB) 26/07/2021 16 R$ 1.000,00 superior João Pessoa Paraíba Edital Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) 26/07/2021 8 R$ 15.119,98 fundamental, médio e superior Várias cidades São Paulo Edital Prefeitura de Divinópolis (MG) 26/07/2021 13 R$ 14.949,04 superior Divinópolis Minas Gerais Edital Prefeitura de Itapiranga (SC) 26/07/2021 1 R$ 3.013,27 médio e superior Itapiranga Santa Catarina Edital Secretaria de Estado do Turismo (Setur) do Espírito Santo 26/07/2021 4 R$ 4.599,13 superior Espírito Santo Edital Universidade Estadual de Roraima (UERR) 26/07/2021 21 R$ 9.650,44 superior Boa Vista Roraima Edital Prefeitura de Gonzaga (MG) 25/10/2021 19 R$ 1.550,00 médio Gonzaga Minas Gerais Edital Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 25/08/2021 2 R$ 9.616,18 superior Várias cidades Espírito Santo Edital Prefeitura de Jardim (CE) 25/07/2021 104 R$ 10.118,86 fundamental, médio e superior Jardim Ceará Edital Prefeitura de São Gonçalo do Rio Preto (MG) 25/07/2021 CR R$ 1.550,00 médio São Gonçalo do Rio Preto Minas Gerais Edital Universidade Federal de Sergipe (UFS) 25/07/2021 11 R$ 3.130,85 superior Várias cidades Sergipe Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) 24/07/2021 16 R$ 3.130,85 fundamental, médio e superior Várias cidades Amapá Edital Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg – SP) 23/08/2021 33 R$ 10.187,56 fundamental, média e superior Guaratinguetá São Paulo Edital Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE – RR) 23/08/2021 80 R$ 28.724,44 superior várias cidades Roraima Edital Prefeitura de Orleans (SC) 20/08/2021 8 R$ 14.774,92 médio e superior Orleans Santa Catarina Edital Procuradoria Geral do Estado de Alagoas 20/08/2021 15 R$ 30.404,02 superior Alagoas Edital Secretaria de Estado da Educação de Alagoas 20/08/2021 3000 R$ 2.433,95 superior Alagoas Edital Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) 19/08/2021 6000 R$ 23833,33 médio e superior Várias cidades Ceará Edital Prefeitura de Descanso (SC) 19/08/2021 42 R$ 15.400,00 fundamental, médio, técnico e superior Descanso Santa Catarina Edital Prefeitura de Cubatão (SP) 18/08/2021 60 R$ 2.241,94 médio Cubatão São Paulo Edital Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas (Seplag) 18/08/2021 35 R$ 9.899,81 superior Várias cidades Alagoas Edital Exército Brasileiro 17/08/2021 92 R$ 1.334,00 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Cerquilho (SP) 16/08/2021 18 R$ 2.645,25 fundamental Cerquilho São Paulo Edital Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima (Seed – RR) 16/08/2021 650 R$ 3.782,94 superior Roraima Edital Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) 16/08/2021 30 R$ 10074,18 técnico e superior Rondonópolis Mato Grosso Edital Marinha do Brasil 15/08/2021 37 R$ 9.070,60 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Sul Brasil (SC) 15/08/2021 5 R$ 11.921,76 médio e superior Sul Brasil Santa Catarina Edital Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro 13/08/2021 3000 R$ 7.940,78 técnico e superior várias cidades Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Nova Marilândia (MT) 13/08/2021 20 R$ 4024,13 fundamental, médio, técnico e superior Nova Marilândia Mato Grosso Edital Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) 13/08/2021 27 R$ 5.459,16 fundamental, médio, técnico e superior Tijucas do Sul Paraná Edital Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro) 12/08/2021 160 R$ 8.004,00 fundamental, médio, técnico e superior Várias cidades São Paulo Edital Prefeitura de Arabutã (SC) 12/08/2021 3 R$ 4.076,35 médio e superior Arabutã Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Carneirinho (MG) 11/08/2021 1 R$ 4.600,00 superior Carneirinho Minas Gerais Edital Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) 11/08/2021 6 R$ 7.838,08 médio, técnico e superior Porto Alegre Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Bayeux (PB) 11/08/2021 500 R$ 2.500 fundamental, médio e superior Bayeux Paraíba Edital Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) 11/08/2021 2 R$ 1.550,00 médio Novo Horizonte do Norte Mato Grosso Edital Câmara Municipal de Natércia (MG) 09/08/2021 2 R$ 1.100,00 fundamental Natércia Minas Gerais Edital Instituto de Administração Penitenciária do Acre 09/08/2021 4 R$ 4.658,32 médio e superior Acre Edital Prefeitura de Assis (SP) 09/08/2021 14 R$ 1.245,01 médio Assis São Paulo Edital Prefeitura de Bom Jesus (RS) 09/08/2021 44 R$ 11.007,05 fundamental, médio e superior Bom Jesus Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Buriti dos Lopes (PI) 09/08/2021 51 R$ 1.443,14 médio e superior Buriti dos Lopes Piauí Edital Prefeitura de Caldas (MG) 09/08/2021 90 R$ 4.478,74 fundamental, médio e superior Caldas Minas Gerais Edital Prefeitura de Piraquara (PR) 09/08/2021 8 R$ 1.383,05 fundamental e médio Piraquara Paraná Edital Prefeitura de Várzea Paulista (SP) 09/08/2021 63 R$ 3.367,68 médio e superior Várzea Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Várzea Paulista (SP) 09/08/2021 62 R$ 3.367,68 superior Várzea Paulista São Paulo Edital Polícia Penal do Pará 08/09/2021 1646 R$ 2.810 médio e superior Pará Edital Prefeitura de Ubatuba (SP) 08/09/2021 129 R$ 18,45/hora superior Ubatuba São Paulo Edital Secretaria de Administração Penitenciária do Pará 08/09/2021 1646 R$ 2.810,00 médio Várias cidades Pará Edital Câmara Municipal de Heliodora (MG) 07/10/2021 1 R$ 1.319,31 fundamental Heliodora Minas Gerais Edital Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE – GO) 06/08/2021 47 R$ 27.174,27 superior Goiás Goiás Edital Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ-RN) 06/08/2021 58 R$ 3.219,67 superior Várias cidades Rio Grande do Norte Edital Câmara Municipal de Jacuí (MG) 05/08/2021 4 R$ 2.936,08 médio e superior Jacuí Minas Gerais Edital Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran AC) 05/08/2021 62 R$ 2.130,25 médio e superior várias cidades Acre Edital Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana-MG (IPREV) 05/08/2021 5 R$ 4.244,27 médio e superior Mariana Minas Gerais Edital Prefeitura de Paraty (RJ) 05/08/2021 30 R$ 1.322,86 médio Paraty Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Tapiraí (SP) 05/08/2021 4 R$ 3.842,68 médio e superior Tapiraí São Paulo Edital Exército Brasileiro 04/08/2021 170 superior Salvador Bahia Edital Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) 04/08/2021 20 R$ 7.043,42 técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) 04/08/2021 4 R$ 4.180,66 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Lagoa Nova (RN) 04/08/2021 14 R$ 11.865 médio e superior Lagoa Nova Rio Grande do Norte Edital Prefeitura de Madre de Deus (BA) 04/08/2021 18 R$ 4.263,90 médio e superior Madre de Deus Bahia Edital Prefeitura de São Joaquim (SC) 04/08/2021 22 R$ 17.579,25 fundamental, médio, técnico e superior São Joaquim Santa Catarina Edital Prefeitura de Vargeão (SC) 04/08/2021 R$ 13.990,13 fundamental, médio, técnico e superior Vargeão Santa Catarina Edital Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 04/08/2021 15 R$ 4.180,66 médio e superior Uberlândia Minas Gerais Edital Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) 03/08/2021 25 R$ 7.925,79 médio, técnico e superior Várias cidades Vários estados Edital Prefeitura de Aspásia (SP) 03/08/2021 8 R$ 2.043,89 fundamental e superior Aspásia São Paulo Edital Prefeitura de Massaranduba (SC) 03/08/2021 5 R$ 17.388,78 médio e superior Massaranduba Santa Catarina Edital Prefeitura de Orindiúva (SP) 03/08/2021 7 R$ 5.913,93 superior Orindiúva São Paulo Edital Prefeitura de Passo de Torres (SC) 03/08/2021 R$ 14.136,50 fundamental, médio e superior Passo de Torres Santa Catarina Edital Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) 03/08/2021 219 R$ 2.177,16 superior Vitória da Conquista Bahia Edital Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco 03/08/2021 501 R$ 2.886,84 médio e superior Várias cidades Pernambuco Edital Exército Brasileiro 02/08/2021 2 R$ 5.362,34 médio Jaru Rondônia Edital Marinha do Brasil 02/08/2021 16 R$ 9.070,60 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Polícia Civil do Estado do Ceará 02/08/2021 500 R$ 3.732,86 superior Várias cidades Ceará Edital Prefeitura de Candelária (RS) 02/08/2021 78 R$ 18.929,35 fundamental, médio, técnico e superior Candelária Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Cerquilho (SP) 02/08/2021 26 R$ 1.800,00 fundamental Cerquilho São Paulo Edital Prefeitura de Colombo (PR) 02/08/2021 65 R$ 5.252,88 superior Colombo Paraná Edital Prefeitura de Rubiácea (SP) 02/08/2021 8 R$ 2.020,22 superior Rubiácea São Paulo Edital Prefeitura de Seara (SC) 02/08/2021 7 R$ 9.050,72 alfabetizado, médio e superior Seara Santa Catarina Edital Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema-ES) 01/08/2021 14 R$ 5.416,56 superior Cariacica Espírito Santo Edital Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Antonina (PR) 01/08/2021 100 fundamental Antonina Paraná Edital Prefeitura de Afonso Cláudio (ES) 01/08/2021 8 R$ 1.400,00 médio Afonso Cláudio Espírito Santo Edital Prefeitura de Campo Bom (RS) 01/08/2021 27 R$ 15.232,72 superior Campo Bom Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Mococa (SP) 01/08/2021 15 R$ 1.968,71 superior Mococa São Paulo Edital Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) 01/08/2021 14 R$ 2.645,59 fundamental, médio e superior Terra Nova do Norte Mato 