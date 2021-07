Mais de mil vagas ainda estão abertas para 1ª dose contra Covid-19; veja como agendar

Mais de mil vagas ainda estão disponíveis para o agendamento da primeira dose contra a Covid-19 nesta terça-feira (13). O procedimento, disponível no site Hora Marcada (vacinahoramarcada. saude. salvador. ba. gov. br ) é destinado exclusivamente para pessoas com 40 anos, nascidas no período de 10 de novembro de 1980 a 10 de janeiro de 1981.

“A plataforma permite mais comodidade aos cidadãos, uma vez que permite a marcação prévia do horário que o mesmo vai receber a vacina, sem a necessidade de aguardar em longas filas”, explicou Ariovaldo Júnior, coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A ação é realizada devido ao baixo estoque de doses em Salvador. A imunização com a primeira dose para os demais públicos só voltará a ser regularizada após a chegada de novos lotes de vacina à capital baiana.