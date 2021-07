Mais de R$ 3 mil: IFBA abre processo seletivo para professores substitutos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu um novo processo seletivo para formação de cadastro reserva de professores substitutos. Os selecionados irão atuar no campus Vitória da Conquista. Os contratados devem cumprir jornadas de 20 a 40 horas por semana e terão remunerações variáveis de R$ 2.236,32 a R$ 3.126,31, de acordo com a titulação. Entre os benefícios estão auxílio-alimentação de R$ 229,00 ou R$ 458,00.

As oportunidades são para as áreas de: Administração/Economia; Atendimento Educacional Especializado (AEE); Biologia; Informática: Programação e Infraestrutura; Desenho Técnico; Educação Física; Engenharia Ambiental/Sanitária; Engenharia Civil; Filosofia; LIBRAS; Língua Portuguesa; Probabilidade e Estatística; Química geral e Inorgânica.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IFBA, entre os dias 23 de julho de 2021 a 11 de agosto de 2021. Nesta etapa, é necessário preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 70,00.

Confira o edital completo aqui

O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto nº. 6.135 de 26/06/07; e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 6.135/07, de 26/06/07 pode solicitar isenção da taxa, entre os dias 23 a 26 de julho de 2021.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova de títulos e prova de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Ele terá validade de 2 anos, a partir da data de publicação da homologação do resultado final em Diário Oficial da União. A prova de desempenho didático constará de uma aula, com duração máxima de 50 minutos, a cerca do ponto (tema) sorteado para o candidato.