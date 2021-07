Mais energia? Conheça substâncias que podem ajudar a dar um ‘up’ no seu dia

Manter uma rotina de atividades é essencial para o bom funcionamento do corpo. Mas, às vezes é difícil de dar conta de tudo. Trabalhar, estudar, cuidar da casa, das crianças, fazer atividade física…todas essas práticas demandam muita energia e a suplementação de certas substâncias pode dar essa força extra necessária para os dias mais agitados.

O nutricionista, educador físico e triatleta Jonathan Merlo revela que os complementos podem vir em forma de shot, sachê, pílulas ou até mesmo chocolate 70%. Ele destaca que esses ativos devem ser ingeridos apenas sob orientação de profissional de saúde capacitado para tal e após avaliação individualizada do paciente. É o médico ou nutricionista que vai determinar a combinação e a dosagem desses compostos, bem como o melhor momento para ingestão.

Mas, se você não entende muito sobre esse mundo dos pré-treinos; veja só algumas orientações deixadas por Jonathan e que podem ter dar mais energia.

Indicado para indivíduos que se queixam de fadiga crônica, a CQ10 tem um papel fundamental na produção de energia. Apesar de ser produzida pelo nosso organismo, ao longo dos anos vai tendo sua síntese diminuída. A suplementação desse ativo auxilia no funcionamento cerebral e na performance física, justamente por estar ligado à geração de energia.

Extraída da Camelia Sinensis, a L-Teanina é aliada dos ansiosos. O aminoácido, com grande impacto no Sistema Nervoso Central, está diretamente ligado à qualidade de vida por atuar na produção de serotonina, neurotransmissor responsável pelo bem-estar e sensação de relaxamento.Não é novidade que problemas relacionados à ansiedade podem trazer inúmeros desafios. Insônia, indisposição, diminuição da atenção e memória, alteração de humor, desregulação da flora intestinal e possíveis transtornos alimentares são algumas das consequências geradas pela ansiedade crônica.

Um dos ativos mais usados para aprimorar os níveis de atenção em atividades que precisam de grande potencial cognitivo e de concentração, a teacrina é encontrada, em sua forma natural, no cupuaçu e no café. Além de atuar diretamente na produção de serotonina, auxiliando no tratamento do estresse e fadiga, quando combinada a uma mudança no estilo de vida pode trazer excelentes resultados na qualidade de vida e bem-estar.

Parte das funções orgânicas do nosso organismo, o magnésio é indispensável para o controle dos níveis de potássio, cálcio e sódio. Participa diretamente da síntese de proteínas, metabolismo de energia, na regulação do sistema nervoso e na modulação da função hormonal. Todos esses benefícios impactam positivamente na redução da fadiga, melhora do funcionamento orgânico e saúde global.

Muito conhecida na Medicina Chinesa, essa erva com grande potencial adaptógeno (capacidade de realizar ajustes no organismo) auxilia no aumento de energia, vitalidade, na melhora da capacidade mental e na redução dos impactos negativos causados pelo stress.