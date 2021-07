Mais novo papai: nasce Bella, filha do cantor Dilsinho

A primeira filha do cantor Dilsinho nasceu nesta quarta-feira (28), no Rio de Janeiro. A pequena Bella é fruto do relacionamento do artista com a estudante de medicina veterinária Beatriz Ferraz, com quem oficializou a união em 2018.

“um segundo o tempo parou e a minha vida mudou pra sempre… minha Bella”, escreveu o cantor na primeira foto postada com a recém nascida. Mais cedo, ainda na madrugada desta quarta-feira, Dilsinho compartilhou uma foto com Beatriz na maternidade e desejou que a filha viesse com muita saúde, amor e paz.