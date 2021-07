Makro Atacadista tem empregos em São Paulo e região

A Makro Atacadista tem empregos disponíveis neste início de semana na região de São Paulo! São diversas oportunidades divulgadas para quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho. A empresa assina a carteira do profissional e garante muitos benefícios. Veja, a seguir!

Makro Atacadista tem empregos em São Paulo

A empresa está divulgando oportunidades na região de São Paulo, garantindo que muitos benefícios sejam oferecidos aos novos contratados. Os funcionários recebem, além da remuneração compatível com o mercado, o auxílio estacionamento, vale-refeição, vale-transporte e muito mais.

Estagiário Jovem Aprendiz – Ribeirão Preto;

Encarregado Técnico de Posto de Combustível;

Especialista de Segurança contra Incêndios e Riscos;

Estagiário de Estratégia de Transformação;

Auditor Sênior;

Chefe de Seção;

Assistente de Prevenção de Perdas;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Especialista em Gestão da Mudança – Temporário.

Antes de se candidatar, certifique-se de fazer a leitura de todos os critérios exigidos pela empresa em relação ao cargo disponível. Veja as instruções, a seguir!

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos a uma das vagas podem acessar a página de participação, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado! A Makro Atacadista tem empregos e busca por talentos qualificados!

