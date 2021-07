Manaus-AM 1 x 1 Jacuipense-BA – Gavião busca empate nos acréscimos

Manaus, AM, 03 (AFI) – Dentro de casa, o Manaus sofreu para buscar o empate diante da Jacuipense nesta tarde de sábado (3), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O gol da equipe baiana foi marcado por Thiaguinho na primeira etapa, e nos acréscimos da segunda etapa, Marcelinho empatou a partida e garantiu um ponto.

Com este resultado, o Manaus fica com dez pontos e se garante na ponta do Grupo A. O Jacuipense vai a seis pontos e se afasta da penúltima colocação.

NA EMOÇÃO

Os donos da casa até começaram pressionando na primeira etapa, mas quem levou a melhor foram os visitantes. Aos 15 minutos, no contra-ataque Bambam é acionado pela direita ao sair da área e dá o passe na medida para Thiaguinho que não desperdiçou e abriu o placar para a Jacuipense. O Manaus ainda teve bola na trave em busca do gol de empate, mas não conseguiu.

Na segunda etapa, o Manaus pressionou o adversário buscando o gol, mas ele saiu apenas nos acréscimos da partida. Aos 51 minutos, Marcelinho marcou e conquistou o ponto para o Manaus.

PRÓXIMA RODADA

Em busca de se garantir na liderança, o Manaus vai à Paraíba para enfrentar o Botafogo-PB, no próximo sábado, às 19h. Já a equipe baiana vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Volta Redonda, sábado, às 11h.