Manaus-AM 1 x 1 Paysandu-PA – Papão busca empate no último lance em Manaus

Manaus, AM, 25 (AFI) – Com gol aos 50 minutos marcado pelo estreante Rildo, o Paysandu buscou o empate e ficou no 1 a 1 com o Manaus, neste domingo, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Manaus saiu na frente com gol de letra de Diogo Carlos no segundo tempo. O empate amplia a crise da equipe amazonense que vinha de duas derrotas consecutivas fora de casa e completa quatro jogos sem vencer.

O time está na sétime posição, com onze pontos somados, apenas dois distantes da zona de rebaixamento. Manaus jogou sem seu treinador Marcelo Martelotte, que foi expulso no último jogo e, por conta disso, foi substituído pelo auxiliar Antônio Júnior.

O Papão está em quinto, com 13 pontos. O atacante Rildo, autor do gol de empate, não atuava, desde dezembro de 2020.

O JOGO

Antes dos dez minutos, o Manaus chegou duas vezes com Raphael Lucas e Philip. O Paysandu, aos onze, respondeu em chute de fora da área com Ratinho. A bola passou perto.

Aos 32, o Paysandu chegou com Perigo. Luan Santos fez boa jogada, tabela com Danrlei e chuta para a boa defesa de Renan.

O Manaus respondeu aos 44, com Vinícus Barba, que chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e assuntou o goleiro.

LETRA E GOL DE ESTREANTE

A primeira grande chance do segundo tempo foi do Papão. Aos 16 minutos, Danrlei chuta cruzado, Renan Rocha toca na bola que ainda belisca a trave.

O segundo tempo não teve grandes chances e os dois times estvam pouco inspirados em campo. Aos 32, o atacante Rildo estreou pelo Papão. Ele não jogava desde o dia 8 de dezembro de 2020.

A pouca inspiração em campo acabou aos 36 minutos, quando o Manaus marcou um golaço. Douglas Lima partiu pela direita, cruzou para João Diogo, de letra, tirar o zero do placar.

O Paysandu não desistiu até o final. E aos 50 minutos, buscou o empate. Após bola alçada na área, Renan Rocha sai mal e Rildo aproveita para tocar de cabeça por cima.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela décima rodada da Série C, o Paysandu, no sábado (30) recebe o Tombense, no estádio da Curuzu. O Manaus joga no domingo (1) contra o Santa Crus, no estádio Arruda, em Recife-PE.