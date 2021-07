Manaus-AM x Jacuipense-BA – Gavião tenta manter a liderança do Grupo A da Série C

Manaus, AM, 02 (AFI) – Focado em manter a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus-AM volta a campo neste sábado (03) para mais um desafio importante. Em casa, na Arena da Amazônia, às 16h30, o Gavião recebe o Jacuipense-BA, que tenta engatar a segunda vitória seguida para enfim sair da zona de rebaixamento.

Atualmente com nove pontos ganhos e um retrospecto de três vitórias e duas derrotas, em cinco jogos, o Manaus-AM vem de um bom resultado diante da Tombense-MG, por 2 a 1, também em casa. Já o Jacuipense-BA conquistou a primeira vitória na competição na última rodada ao bater o Ferroviário, por 1 a 0 e por isso, deixou a lanterna da chave e agora está em nono com cinco pontos.

MANAUS-AM

Para o duelo, o técnico Marcelo Martelotte segue tendo os mesmos três desfalques que já foram baixa na rodada passada: o zagueiro Luis Fernando, o atacante Douglas Lima e o lateral-esquerdo Ronaell, todos por contusão. Com isso, a tendência é que o comandante mantenha o time titular do Manaus. Apesar de saber das dificuldades do duelo, o meia Vinicius Barba disse que o Gavião vai em busca dos três pontos para manter a ponta.

“A gente sabe que esse jogo é de extrema importância para a gente defender a liderança. A nossa semana está sendo muito boa desde segunda, os treinamentos estão sendo aperfeiçoados pelo treinador. Tenho certeza que vai ser um grande jogo. Nós vamos atrás dos três pontos”, disse o meio-campista.

JACUIPENSE

Para a partida, o técnico Jonilson Veloso segue sem poder contar com o meia Danilo Silva que ainda não foi liberado da transição física e se quer viajou para Manaus. Ele está fora desde a quarta rodada quando sentiu o músculo adutor da coxa direita. No mais, a equipe deve ser a mesma dos dois últimos confrontos, já que o desejo do comandante do Jacuipense-BA é alinhar o entrosamento.

“Chegaram muitos atletas. A gente sabia que teria que ter esse tempo. A cada jogo vem evoluindo. O nível que eu espero ainda está um pouco longe, mas eu tenho certeza que vamos atingi-lo na competição. Cada jogo que fazemos, o entrosamento melhora, por isso não quero fazer grandes mudanças no time titular. Mas, tenho certeza que se jogarmos como nas duas últimas rodadas, iremos trazer algum ponto de lá”.