Manaus-AM x Paysandu-PA – Papão conta com bom retrospecto fora de casa para partida deste domingo

Manaus, AM, 23 (AFI) – Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Manaus e Paysandu se enfrentam neste domingo (25), às 17h, na Arena da Amazônia. O confronto marca o encontro de duas equipes que querem buscar a reabilitação na competição.

No Grupo A, o Manaus aparece na sétima colocação com 10 pontos somados. Já o Paysandu, está um pouco melhor, na quinta posição com 12 pontos.

MANAUS PRESSIONADO

Os donos da casa não vivem um bom momento na Série C. Dos últimos nove pontos disputados, Manaus somou apenas um, no empate em casa contra o Jacuipense. O treinador Marcelo Martelotte tem uma boa e uma má notícia para o jogo diante do Paysandu.

Nesta sexta-feira (23), o artilheiro do time Vanilson, recebeu uma proposta do exterior e pediu liberação. O atacante se despede com cinco gols marcados na Série C.

A boa notícia é a provável volta do zagueiro Luís Fernando, lesionado desde a derrota por 3 a 2 para o Altos, na quarta rodada. Por outro lado, ainda com incômodo causado por um edema na panturrilha esquerda, o atacante Vanilson faz um trabalho específico de recuperação, e por isso, é dúvida para o jogo.

“Sabemos que vai ser um jogo bastante complicado, mas a torcida está esperando que a gente dê uma resposta. Eu acho que a resposta que a gente tem que dar não é que em frente às câmeras falando, e sim lá dentro de campo. Chegou o momento da gente dar essa resposta dentro de campo. Nós sabemos que somos capazes de conquistar algo melhor nessa competição”, disse o atacante Diego Rosa.

COMO VEM O PAPÃO?

O Paysandu carrega um motivo para acreditar no triunfo neste domingo. Embora na Curuzu, o retrospecto do Papão seja péssimo, ainda sem vitória, com dois empates e duas derrotas, fora de casa, por incrível que pareça a situação é oposta. Sob o comando do técnico Vinicius Eutrópio, foram quatro jogos longe de Belém, com tem três vitórias e um empate.

Para a partida deste domingo, o treinador poderá contar com os novos contratados Thiago Santos e Rildo, além de Danrlei, que marcou no último jogo e tem treinado entre os titulares.

O lateral direito Marcelo comentou sobre a expectativa e a preparação bicolor para o confronto nortista diante do Gavião Manauara.

“Semana foi boa e sabemos que será muito bom, com um gramado bom na Arena de Manaus, e vamos pegar um time qualificado. Agora é trabalhar, consertar os erros do último jogo para não repetir fora de casa e dar continuidade para fazer um bom trabalho e sair com a vitória”, destacou o lateral.