ManpowerGroup abre mais de 200 empregos pelo país

ManpowerGroup abre NOVOS empregos para contratação de colaboradores de diferentes áreas de atuação pelo país. São mais de 200 oportunidades disponíveis, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações referentes e como se inscrever!

ManpowerGroup anuncia vagas de emprego para diferentes áreas de atuação

A ManpowerGroup divulgou mais de 200 oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diferentes funções em todo o país. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Engenheiro (Smart Grid Devices);

Auxiliar de Serviços Gerais;

Jardineiro;

Assistente de Logística;

Líder de Armazém;

Montador;

Operador de Máquina Industrial;

Engenheira Elétrica;

Analista de Planejamento Comercial Pl;

Auxiliar de Armazenamento;

Assistente de Operações Logísticas;

Especialista em Implantação;

Assistente Administrativo;

Analista de Custos Sênior – Temporário;

Inspetor de Fiscalização III;

Operador de Produção;

Supervisor de Produção;

Assistente Contábil – Temporário;

Analista de Laboratório;

Operador de Atendimento Hospitalar;

Analista Pleno Operações Comerciais;

Operador de Produção;

Tech Recruiter Sr (Temporário);

Analista de Facilities Pleno;

Analista de Inteligência de Negócios;

Analista de Processos;

Técnico do Centro de Operação Junior;

Assistente Administrativo;

Assistente Sênior de Processos;

Analista Pleno de Logística;

Analista Contábil Sr;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento Jr – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Técnico de Manutenção Industrial – Temporário de 6 Meses – Louveira;

Analista de Comunicação Sênior – Temporário – São Paulo;

Analista Sênior de Comunicação – Temporário – São Paulo;

Técnico de Linha Marrom – São Paulo;

Assistente Crédito e Cobrança Pleno – Temporário – São Paulo;

Analista Fiscal Júnior – São Paulo;

Analista Distribuição e Transporte Jr – Cajati;

Especialista de Produção – Minas Gerais;

Analista de Suporte e Segurança da Informação – Juiz de Fora;

Operador de Pedágio – Tijucas;

Especialista de Alta Tensão – Goiânia;

Analista Pleno Ressarcimento de Danos – Fortaleza;

Engenheiro Civil Pleno – Belo Horizonte;

Consultor de Vendas – Espírito Santo;

Especialista de Arrecadação – São Paulo;

Engenheiro Residente – São Paulo;

Engenheiro de Desenvolvimento – São Paulo;

Analista Sênior de Contratos – Rio de Janeiro;

Entre outros.

Além disso, a empresa oferece aos contratados, salário conforme a função, convênio médico, convênio odontológico, auxílio fretado, restaurante interno, vale alimentação e seguro de vida.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na ManpowerGroup, os candidatos precisam acessar o site de participação, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

