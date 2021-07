Mara Maravilha critica Xuxa Meneghel e desabafa: ‘Estou com ranço dela’

Mara Maravilha não faz questão de esconder seus posicionamentos contra a apresentadora Xuxa Meneghel. Em recente entrevista ao podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro, a contratada do SBT criticou a postura da eterna rainha dos baixinhos e afirmou que está com “ranço” da loira.

“Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir”, disparou.

Em seguida, a também cantora destacou que a mãe de Sasha “não é melhor do que ninguém”. “Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo. Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus”, destacou.