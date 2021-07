Marcílio Dias-SC 0 x 0 Caxias-RS – Victor Hugo fecha o gol e garante empate

Jataí, SC, 24 (AFI) – No jogo do returno pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a oitava no geral na sua primeira fase, jogando na tarde deste sábado, em Jataí, no Gigantão das Avenidas, Marcílio Dias-SC e Caxias-RS, não saíram do zero.

Com o resultado, o Caxias continua no G4 do Grupo A8 , na terceira colocação com 12 pontos ganhos. Já o Marcílio, dorme no G4, com nove pontos na tabela, mas pode ser ultrapassado neste domingo no encerramento da rodada.

EQUILIBRADO

Com oito minutos de atraso devido a ausência da Polícia Militar, Marcílio Dias e Caxias fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, mas com poucas chances de gols. No entanto, os visitantes quase inauguraram o marcador logo a um minuto de jogo. Vieira, dentro da pequena área tocou com precisão para uma excelente defesa do arqueiro Victor Hugo que mandou a bola para escanteio. No restante da partida nenhum goleiro fez uma defesa tão importante.

Com isso, o placar parcial em zero a zero foi um resultado justo por aquilo que as duas agremiações produziram em campo. O time Grená começou melhor, mas o time Marinheiro conseguiu equilibrar. O duelo foi tranquilo tanto que o árbitro paulista por conta disso distribuiu dois cartões amarelos, um para cada lado. O time da casa criou uma boa situação em jogada com Marcos Júnior, mas a bola passou por toda extensão da área do quadro visitante.

EM BRANCO

O segundo tempo não foi diferente da primeira etapa e com isso o placar não saiu do zero. Aos quatro minutos, o arqueiro Victor Hugo fez uma verdadeira defesa ao defender com os pés aquilo que seria o tento do time grená. Michel, recebeu o passe na medida através de Juliano e saiu livre tocando prol gol. Méritos do goleiro marinheiro. Cinco minutos após, o time da casa deu o troco e quase fez com David Batista, este dentro da pequena área tocou certo e a bola tirou tinta da trave. O número um grená só ficou olhando a bola sair.

Aos vinte e nove minutos, o volante Moíses salvou na hora certo ao desviar a bola pela linha de fundo. Juliano ia sair na cara do gol. No mais, o jogo caiu de produção e o empate sem gol foi bom para os visitantes que continua sem ganhar fora de seus domínios, mas soma um ponto interessante na sequência da competição. Final, 0 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado(30), ás 19h, o Marcílio Dias encara fora de casa, o Esportivo, em Bento Gonçalves, na Montanha dos Vinhedos. No domingo, ás 15h, o Caxias recebe no Centenário, a representação do Joinville.