Marcílio Dias-SC 2 x 1 Esportivo-RS – Marcílio Dias vence no final e volta ao G4

Itajaí, Sc, 10 (AFI) – Pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, Marcílio Dias-SC com gol aos 46 minutos do segundo tempo bateu o Esportivo por 2 a 1 na tarde deste sábado. A partida foi disputada no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, válida pelo Grupo 8.

Com o resultado, o Marcilio Dias volta ao G4 do Grupo 8, na quarta colocação, com oito pontos e coloca fim ao jejum de dois jogos sem vitória na competição.

O Esportivo com seis pontos, está na sexta posição e completa quatro jogos sem vencer na Série D. Na partida deste sábado, a equipe foi comandada por Gustavo Papa, já que Rogerio Zimmermann estava suspenso.

O JOGO

O Marcílio Dias pressionou o Esportivo desde o começo da partida e criou sua primeira chance aguda no jogo aos nove minutos, quando Marcos Junior recebeu na área e virou batendo, acertando a trave do goleiro Otavio Passos.

O time da casa abriu o marcador aos 14 minutos. Em rápido contra-ataque, Wellington partiu pela direita, invadiu a área e bateu de esquerda no canto do goleiro do Esportivo.

O Esportivo teve mais posse de bola, mas não conseguiu chegar ao ataque com objetividade na primeira etapa. A única chance aconteceu aos 44 minutos, quando Batista cabeceou dentro da área, sozinho, por cima do gol.

ETAPA FINAL

A partida foi bastante movimentada no segundo tempo, com as duas equipes buscando o gol. Antes dos dez minutos, o goleiro Lailson de cabeça exigiu grande defesa de Victor Hugo, que evitou o empate do Esportivo.

Melhor na segunda etapa, o Esportivo chegou ao empate aos 15 minutos. Chicão avançou da intermediária e bateu d fora da área, desta vez Victor Hugo não conseguiu defender.

Após o empate, o Marcílio Dias se lançou ao ataque em busca do gol da vitória. Chegou a criar algumas chances, mas parou no goleiro Otavio Passos e na ineficiência do se ataque.

Quando todo mundo esperava o empate, o Marcilio Dias achou o gol da vitória aos 46. Após cruzamento da direita, o goleiro falhou e David Batista tocou para o gol vazio.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela sétima rodada, o Esportivo recebe o Joinville, no Montanha dos Vinhedos, no sábado (17), enquanto o Marcílio Dias joga no domingo diante do Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS.