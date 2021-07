Márcio Fernandes projeta reação imediata do Londrina na Série B do Brasileiro

Londrina, PR, 16 (AFI) – O Londrina apresentou o novo treinador para a sequencia do Campeonato Brasileiro Série B, Marcio Fernandes, já chegou com discurso otimista. O técnico vem com a missão de evitar o rebaixamento para Série C.

O Tubarão está na lanterna da competição, tendo apenas uma vitória em 11 rodadas e com quatro derrotas seguidas. A estreia do novo treinador será no próximo sábado, contra o Goiás, em Goiânia.

MISSÃO IMPOSSIVEL?



Em sua apresentação, Marcio Fernandes ressaltou o lado psicológico da equipe e diz acreditar em reação imediata.

“A gente não tem tempo a perder. Temos que começar a quebrar etapas para ter os frutos necessários para a competição. Uma competição muito difícil, uma vitória hoje te coloca em uma situação muito melhor, passa dois ou três times. Competição nivelada, mas a gente precisa já começar a pontuar. A falta de confiança e a questão psicológica acarretaram alguns problemas, mas vejo uma qualidade muito boa nos jogadores que estão aqui”, disse o treinador.

CARACTERÍSTICA DE JOGO

Marcio Fernandes deixou claro que gosta de ver sua equipe em campo bastante ofensiva. Ele indicou ainda que vai usar uma base que vinha jogando com Roberto Fonseca, seu antecessor no cargo.

“Sou um treinador que jogo ofensivamente. Minhas equipes têm característica de fazer bastante gol. Isso que a gente espera colocar em prática no Londrina e ser feliz. A gente espera ter uma melhor sorte. Cada um tem um jeito de jogar. Preservar o que foi feito e na medida do possível colocar alguns pontinhos das coisas que a gente acha necessário”, afirmou.

O Londrina volta a campo sábado, às 16h, na Serrinha, contra o Goiás pela 12ª rodada.