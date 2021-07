Márcio Garcia é o nome mais cotado para assumir novo Caldeirão, diz colunista

A Globo anunciou nesta quinta-feira (22) que Luciano Huck comandará o ‘Domingão’ a partir de setembro. Dessa forma, a vaga para comandar o ‘Caldeirão’ aos sábados ficou aberta. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles, o nome mais cotado para apresentar o programa no lugar de Huck é Márcio Garcia.

Atualmente no comando do ‘The Voice Kids’, Garcia é o favorito para a vaga. A decisão, no entanto, ainda não foi tomada. Na nota emitida nesta quinta, a Globo informou que na mesma data da estreia de Huck no ‘Domingão’, no dia 4 de setembro, haverá a estreia do novo ‘Caldeirão’.