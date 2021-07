Marfrig oferece NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Marfrig oferece novos empregos para TODO BRASIL, garantindo muitas vantagens aos contratados! Os interessados em uma das chances com carteira assinada podem seguir as orientações disponíveis aqui, no Notícias Concursos!

Marfrig oferece novos empregos pelo país

A empresa que atua no ramo alimentício está divulgando várias oportunidades de emprego pelo país. Veja, a seguir, quais são os cargos anunciados pela Marfrig, neste momento!

Assistente Administrativo;

Enfermeiro do Trabalho – Unidades Agro;

Auxiliar Operacional;

Pedreiro;

Supervisor;

Supervisor de Paletizacao Congelador e Resfriado;

TratoristaTécnico de Enfermagem;

Supervisor de Utilidades;

Operador de Empilhadeira;

Enfermeiro do Trabalho / Enfermeiro;

Desossador;

Torneiro Mecânico II;

Analista de Desenvolvimento de Sistema Pleno;

Analista de Armazém;

Analista de Administração de Pessoal;

Operador de Máquinas de Refrigeração;

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos podem acessar a página de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar o currículo no ícone “Candidate-se”. A Marfrig oferece novos empregos pelo país, e está em busca de profissionais qualificados para complementar a equipe de sucesso da empresa!

