Mariana Uhlmann derreteu o coração dos seguidores do instagram ao publicar uma declaração para lá de fofa dedicada ao esposo, Felipe Simas. A musa reforçou o fundamental papel do ator na vida dela e falou sobre a fé.

”Meu amado, temos vivido experiência em Cristo únicas.. você me incentiva a viver mais de Deus, a ser uma pessoa melhor a cada dia, mesmo que as vezes o seu falar me irrite por eu ser cabeça dura, no fundo eu sempre escuto. Te amo, sua torneira”, escreveu ela no post.