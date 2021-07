Mariana Ximenes ganha apelido inusitado de Selton Mello: ‘Periquita’

Nos bastidores da próxima novela das seis, ‘Nos Tempos do Imperador’, a atriz Mariana Ximenes ganhou um apelido inusitado do colega Selton Mello. Na trama, Mariana interpreta a Condessa de Barral, grande paixão de Dom Pedro II, personagem de Selton. As informações são da revista Quem.

“A Barral usa muito verde e passei a ser chamada de ‘periquita’ pelo Selton nos bastidores”, revelou a atriz. Segundo ela, a personagem é cheia de referências da moda por ter viajado o mundo. O figurino, inclusive, é uma das etapas de caracterização que Ximenes mais gosta: “Fico toda feliz ao criar uma nova personagem. A parte mais complexa é trocar de roupas e figurinos. Em um dia, precisei trocar de roupa 14 vezes”, contou.