Marília Mendonça comemora aniversário com homenagens do filho e do namorado

Marília Mendonça comemorou o aniversário nesta quinta-feira (22). Em uma rede social, a artista, que completou 26 anos, mostrou parte de seus presentes. Primeiro, a cantora falou sobre o buquê de flores que ganhou do filhote, Léo, com 1 ano e 7 meses, e claro do seu namorado Murilo Huff. As informações são da Revista Quen,