Marta reage após eliminação dos Jogos Olímpicos: ‘O futebol feminino não acaba aqui’

Infelizmente, os Jogos Olímpicos terminaram para a seleção brasileira feminina de futebol. Nesta sexta-feira (30), o time acabou sendo eliminado após perder a acirrada partida contra o Canadá.

No final do jogo, Marta desabafou sobre o resultado. “Senti que a gente começou muito bem no jogo, tivemos possibilidade de até abrir o placar […] faltou um pouquinho mais de paciência no terço final do campo. Aconteceu algumas situações que a gente poderia ter aproveitado melhor, até mesmo na prorrogação porque nitidamente elas estavam mais cansadas que a gente, mas é coisa do futebol. São coisas que acontecem e às vezes nem sempre o melhor ganha né?! E agora é pensar no futuro”, disse.

Em seguida, a camisa 10 do Brasil enfatizou acerca do apoio que o futebol feminino precisa no país: “Agora é continuar apoiando as nossas meninas, apoiando a modalidade porque o futebol feminino não acaba aqui, o futebol feminino continua e eu espero que as pessoas tenham essa consciência e que não saiam apontando o dedo para ninguém […] aqui não tem culpado ou o que faltou ou deixou de fazer, fizemos o que estava em nosso alcance, não faltou nada, o que faltou foi a bola entrar. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa da equipe, muito orgulhosa de tudo que a gente viveu. Obviamente que fica aquele gostinho de que poderia mais”, emendou.

Por fim, Marta ainda citou a sua parceira de time, Formiga: “Eu gostaria de ver mais uma vez aquela emoção de lutar pela medalha com ela, mas agradeço demais por tudo que ela fez pela nossa seleção durante esses anos todos, uma vida dedicada a esse esporte e assim, espero que todos possam enxergar da mesma maneira que estou enxergando hoje […] uma pessoa que dedicou a vida inteira, que tanto vem ajudando a modalidade, que é inspiração para todas essas meninas que temos aqui na seleção e que poderia ter tido um final um pouquinho mais feliz. Mas ela é guerreira e isso nos orgulha demais pode ter tido essa oportunidade de jogar mais uma Olimpíada com ela”, encerrou.