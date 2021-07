MasterChef 2021: conheça os participantes do reality show culinário

O MasterChef 2021 estreia nesta terça-feira, dia 6 de julho, às 22h30. O time de jurados é composto, nesta edição, por Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo Mas, quem são os participantes que irão participar da oitava edição do reality show? Duas baianas estão na disputa pelo prêmio. Confira!

Amanda, Rio de Janeiro/RJ

Determinação é um dos pontos fortes da carioca. A design de interiores de 26 anos acompanhou os passos de sua mãe na cozinha e com o tempo se interessou por culinária francesa e italiana, mas define sua comida como regional. Agora, busca um recomeço no MasterChef.

Instagram: @_amandaazeredo

TikTok: @_amandaazeredo





Ana Paula, David Canabarro/RS

Quando criança, a gaúcha de 30 anos cuidava dos irmãos mais novos para que seus pais trabalhassem. Hoje, Ana abriu mão da carreira numa clínica de fonoaudiologia para se dedicar integralmente à participação do programa.

Instagram: @anabettinelli

TikTok: @ana.bettinelli

Facebook: @anapaula.bettinelli.3

Ana se orgulha de suas raízes pernambucanas, marca que vai deixar no sabor de sua comida no MasterChef. A oftalmologista tem 11 gatos, que são sua paixão junto com a culinária.

Instagram: @kary_kitten





André Serra, São Paulo/SP

O paulistano André é empresário de uma startup de tecnologia, mas acha que está no momento de começar uma nova aventura em sua vida. Sem estratégias ou planos, ele quer mostrar quem realmente é no programa.

Instagram: @dehserra

TikTok: @andre.serraoliveira

Facebook: @dehserra

O publicitário de 23 anos coleciona hobbies. Lutador de karatê e apaixonado por futebol, ele quer usar seu aprendizado com esportes para vencer a competição, definida por ele como uma “copa do mundo pessoal”.

Instagram: @antoniocarlos.sjr

Twitter: @tonhosoares

Bernardo, Rio de Janeiro/RJ

Aos 40 anos, Bernardo é empresário do ramo armamentista e já fez parte do exército americano. Por mais que sua carreira pareça distante da cozinha, desde cedo aprendeu a cozinhar e aprofundou seus conhecimentos no primeiro casamento. Seus pratos preferidos são as carnes.

Instagram: @bfmattos

TikTok: @bernardo.fadel

Cristina, São Sebastião do Passeio/BA

A história de Cristina na cozinha tem altos e baixos, já que seu pai a obrigada a cozinhar por ser “função de mulher”. Por isso, evitou panelas e fogões por muito tempo, mas hoje, aos 51 anos, com a sua filha saindo do País, decidiu se entregar a essa paixão antiga.

Instagram: @cristina_editte

Twitter: @Cristina_editte

TikTok: @cristina.editte

A paulistana é figurinha repetida no MasterChef. Ela participou da edição Junior, quando tinha 13 anos. Agora, aos 19 anos, depois de aprofundar seus conhecimentos, a skatista está decidida a sair com o troféu.

Instagram: @daphsonn

TikTok: @daphsonn

Outro rostinho conhecido nas bancadas do MasterChef, Eduardo também participou em 2015 da edição Junior. Aos 13 anos, o jovem se destacava pelas habilidades com confeitaria.

Instagram: @ed.prado

Facebook: @edpradooficial

Twitter: @edpradooficial

TikTok: @ed.prado

Youtuber: @eduardoprado

O estudante mineiro de engenharia civil aprendeu desde cedo a culinária regional, acompanhando sua mãe e sua avó na cozinha da fazenda. Aos 19 anos, é um dos mais jovens da competição e quer usar o prêmio para realizar o sonho de abrir um restaurante.

Instagram: @gabriel.carlin_

Twitter: @Gabriel_carlin_

TikTok: @gabriel.carlin

Se você acha que já viu o Heitor, pode apostar que sim! O analista de sistemas participou da edição de 2020 do programa, vencendo um dos episódios do programa especial. Lutador de muay thai e praticante de corrida, ele quer usar as habilidades do esporte como estratégia na competição.

Instagram: @heitorcardos0

Helena, Belo Horizonte/MG

Helena é jornalista, mas possui uma clínica dentista com marido na Espanha, onde o casal vive com suas duas filhas. A mineira adora fazer turismo gastronômico, o que lhe deu muito repertório para participar da competição.

Instagram: @helenafurtado e @panelasepassarinhos

Facebook: @panelasepassarinhos

Youtube: Panelas e Passarinhos

TikTok: @panelasepassarinhos

Isabella, Florianópolis/SC

A catarinense é filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, e promete ser uma competidora nata como o pai. A atriz já fez alguns trabalhos de sucesso na televisão, mas desde pequena é uma apaixonada por gastronomia.

Instagram: @isascherer

Youtube: @IsabellaScherer

Twitter: @isabellascherer

TikTok: @isabellascherer

José Sérgio, Canhotinho/PE

Trabalha como representante comercial e gosta de declarar sua paixão pelo carnaval, onde todo ano participa do desfile de sua escola de samba do coração. Sua maior satisfação é ver a mesa cheia de amigos apreciando sua comida.

TikTok: @josesergio.silva

Twitter: @Josesergiomc8

Instagram: @josesergiomc8

Juliana Arraes, Passos/MG

Juliana foi participante da edição de 2020 do programa. A mineira acabou sendo eliminada, mas volta desta vez com mais conhecimentos e pronta para conquistar os chefs com a confeitaria.

Instagram: @arraes_juliana

TikTok: @juliana.barraes

Twitter: @JulianaArraes4

Juliana Nardelli, Taubaté/SP

Juliana, de 46 anos, tem uma carreira de mais de 25 anos na moda, como estilista. Com a profissão, já viajou pelo mundo e explorou o universo fashion. Agora, ela deseja encarar novos desafios na cozinha.

Instagram: @juliananardelli

Tiktok: juliana.nardelli

Facebook: @juliana.nardelli.5

Kelyn deseja participar do programa desde a primeira edição, mas só agora se sentiu preparada para encarar o desafio. Foi essa paixão pelo Masterchef que fez a jovem advogada entrar no curso de Nutrição e saber ainda mais sobre alimentação.

Instagram: @kelynkuhn

TikTok: @kelynkuhn

O analista financeiro de 31 anos trabalha em uma grande empresa, mas seu amor pela gastronomia o faz aceitar os riscos de trocar de profissão para começar uma nova vida.

Instagram: @luizhorta7

TitkTok: @luiz.horta

Twitter: @luizhorta77

O ator e professor de teatro adorava admirar sua mãe na cozinha quando era criança e colecionava escondido revistas de receitas. Aos 52 anos, ele deseja ir atrás de seus sonhos e provar que nunca é tarde para começar algo novo.

Instagram: @mcabrals

O arquiteto de 29 anos acha que sua carreira de formação hoje lhe traz limites que deseja quebrar participando da competição. Pedro morou em diversas cidades do Sul até parar em sua casa atual, em Joaçaba (SC). Seu tempo morando na Austrália e os conhecimentos de culinária oriental o fazem se considerar um especialista em compor sabores.

Instagram: @pedro.scapini

TikTok: @pedro.scapini

Raquel tem um passaporte de dar inveja a qualquer um, com passagens por Nova Iorque, Boston, Suíça e Curitiba. Seu tempo morando em diversos cantos do mundo lhe deu muita bagagem gastronômica, que deseja aplicar na competição.

Instagram: @raquelvillalvacooks

TikTok: @raquel.villalva

Renato, Pindamonhangaba/SP

Renato também foi um dos participantes da edição especial do MasterChef do ano passado. Uma panna cotta que deu errado foi o motivo de sua eliminação em 2020, mas ele não se deixou abalar e voltou para o jogo.

Instagram: @renatoviottinogueira

O publicitário de 36 anos é um amante de jogos de tabuleiro e deseja usar seus conhecimentos para participar do programa. Habilidoso com peixes e frutos do mar, Tiago deseja fazer uma culinária afetiva para conquistar os jurados.

Instagram: @tiagosouto

TikTok: @tiago.souto

Twitter: @tiagosouto