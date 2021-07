MasterChef: Após comida sem tempero, Gabriel é o segundo eliminado da temporada

Com 19 anos, o estagiário em engenharia civil Gabriel acabou sendo o segundo eliminado do MasterChef. O cozinheiro amador foi criticado pelos avaliadores sobre a execução e a falta de tempero no tímpano, receita escolhida pelos jurados para a Prova de Eliminação da semana.

Primeira Prova

Na primeira prova da semana, os cozinheiros que participaram da estreia da temporada foram dispensados. Na sequência, o chef Henrique Fogaça anunciou que o desafio seria limpar um miolo de alcatra bovina e preparar um prato usando-o como elemento principal.

Amanda, Cristina e Helena foram as piores na execução do prato. A primeira, percebeu minutos antes de finalizar a prova que o molho preparado estava queimado e que o feijão ficou mole após utilizar a panela de pressão.

A segunda, foi criticada pelos chefs. “A carne está seca. Não pegou o sabor do molho”, avaliou Helena Rizzo. “Sua comida está horrível”, complementou Henrique Fogaça. “Brasil, esquece esse episódio”, brincou ela na sequência.

Márcio, Luiz e Daphne foram apontados como os melhores. Entre os três, o eleito melhor foi o preparado por Daphne, ex-participante do MasterChef Júnior. Antes da segunda prova, ela conseguiu salvar dois: Ana Karina e André.

Reconhecendo ingrediente

Para conquistar uma imunidade, os participantes precisaram identificar os ingredientes apenas com o olfato. Pedro foi o único que conseguiu se salvar da Prova de Eliminação.

Última Prova

Zeca Camargo, que foi o convidado especial da edição, anunciou aos participantes que o prato do desafio seria tímpano, uma clássica receita italiana que é servida em um formato de torta. “É uma massa recheada”, disse Jacquin ao explicar para os competidores.

Apesar de alguns problemas entre os outros participantes, Gabriel acabou sendo o mais criticado e foi o eliminado. “O que fica na nossa memória é o tempero. O seu prato ficou sem graça, sem gosto”, afirmou o chef Erick Jacquin após avaliação feita com os colegas Henrique Fogaça e Helena Rizzo.