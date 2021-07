MasterChef: Bernardo é o primeiro eliminado da edição; saiba o que aconteceu

O empresário Bernardo, de 40 anos, teve poucas chances de mostrar seus dotes culinários e acabou sendo o primeiro eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. O participante não agradou os jurados na execução de um bolo. O rapaz admitiu, durante a disputa, que não sabe preparar doces.

Primeiro desafio

Na primeira prova da temporada, os cozinheiros amadores preparam receitas com peixes. O cantor Diogo Nogueira foi o convidado especial da edição. Durante a preparação, a participante Isabella Scherer acabou caindo enquanto tentava pegar um peixe para produzir o prato e acabou usando um alimento que caiu no chão.

Após as avaliações, Henrique Fogaça anunciou Ana Paula, Raquel e Isabella como as participantes que realizaram os melhores trabalhos. Na sequência, a atriz de Malhação foi escolhida como a melhor na execução do prato.

José Sérgio, Juliana Arraes e Antônio foram os piores e seguiram direto para a Prova de Eliminação. Tiago também foi ao mezanino por escolha de Isabella.

Prova dos cubos

Os participantes que restaram fizeram um teste de paladar. “A percepção é outra sem o olfato. É como se você estivesse comendo durante uma gripe”, analisou Helena Rizzo, nova jurada do reality culinário.

Eduardo foi o único a acertar o alimento e também subiu ao mezanino. Bernardo, Heitor e Juliana se uniram aos outros participantes confirmados na disputa para saber quem seria eliminado.

Caixa surpresa

Na caixa surpresa ficou definido que os cozinheiros precisariam realizar um “Devil’s Cake”, um bolo com várias camadas e chocolates diferentes. “Exige muita técnica e atenção”, afirmou a chef Helena.



Bernardo ficou desesperado, pois admitiu que não sabia preparar doces. O carioca foi apontado como possível eliminado pelos colegas após constatarem que a massa do bolo não tinha o sabor e nem a forma ideal.

O formato do bolo também ficou menor em relação ao dos concorrentes. “São anos andando armado no Rio de Janeiro. Ninguém tem o psicológico mais forte do que eu”, afirmou Bernardo enquanto finalizava o prato e comentava sobre a possibilidade de seguir no programa.

Decisão final

Após a finalização da prova, Juliana, José Sérgio e Juliana Arraes foram escolhidos como os melhores pratos. Bernardo, Antônio e Heitor os piores. “Se você não tem confiança no que você vai fazer. A sua massa também ficou muito seca”, analisou Henrique Fogaça.

Os demais cozinheiros que estavam no mezanino tiveram a escolha de salvar um e escolheram Antônio. Na sequência, os chefs apontaram Bernardo como o primeiro eliminado.