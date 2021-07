Matheus Costa quer vitória contra o CSA para manter desempenho positivo na Série B

Ponta Grossa, PR, 16 (AFI) – Adepto de metas e análise em cima de percentuais, o técnico do Operário, Matheus Costa, vê com bons olhos o desempenho do time nesse início de Série B. Com 18 pontos em 11 partidas, o aproveitamento de 54,5% está muito próximo do que considera suficiente para atingir 63 pontos (55,3%) e o acesso à série A do Campeonato Brasileiro.

MARCA IMPORTANTE

A campanha é a melhor desde que o Operário retornou à série B, em 2019.

Na ultimas três edições da competição, o quarto lugar da série B atingiu no máximo 62 pontos, nesse caso o Atlético-GO em 2019. Ana passado, Juventude e Cuiabá subiram com 61 e em 2018 o Goiás subiu com 60 pontos.

CONHECE BEM

A última vez que um clube precisou de 64 pontos para subir foi justamente com Matheus Costa no comando do Paraná Clube, em 2017.

“É uma competição longa e temos que saber enfrentar os diversos momentos que ela propicia. Espero que possamos embalar com mais uma vitória contra o CSA,”, disse o treinador.

PROBLEMAS NA ESCALAÇÃO

O Operário vem de duas vitórias, diante do Londrina e Brasil de Pelotas. Para o confronto com o CSA, nesse sábado, às 19 horas, em Ponta Grossa, o treinador não poderá contar com 10 atletas que estão no DM e dois suspensos.

